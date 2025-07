Alvino: “Tutti sanno che il Napoli ha i soldi, ma non è un pollo da spennare”

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale ai microfoni di Teleclubitalia, ha parlato del mercato del Napoli e delle richieste troppe alte che il club azzurro si trova ad affrontare quando cerca di acquistare un calciatore: “Non siamo polli da spennare. Bisogna essere chiari con i tifosi e con gli altri club. Non sarà certo un mistero quello che sto qui a raccontarvi.

Ogni qualvolta il Napoli va a chiedere informazioni su un calciatore le società che detengono il suo cartellino sparano cifre assolutamente fuori mercato e non in linea con il valore stesso del calciatore. Va detto, ma bisogna anche dire che il Napoli non è un pollo da spennare. Il Napoli ha i soldi, lo sa tutto il calcio italiano e quello europeo, ma sappiatelo: il Napoli ha i soldi ma non intende buttarli dalla finestra. E non li butterà certamente dalla finestra".