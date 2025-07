Schwoch sicuro: "Nunez è un campione, se arriva al Napoli è difficile da tenere fuori"

L'ex calciatore azzurro Stefan Schwoch ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio Marte: "Chi ha la miglior difesa, di solito la spunta e vince i campionati. E' stato così per il Napoli nello scorso campionato. Osimhen? Non ci sono possibilità che lui rimanga. Non vuole rimanere e poi ha offerta da 40 milioni l'euro di ingaggio.

Conte difficilmente torna sui suoi passi, non lo ha mai considerato uno della rosa del Napoli, conosce benissimo la situazione di Osimhen. L'allenatore non cambierà le sue scelte. Lucca o Nunez? Il Napoli potrebbe puntare su un giocatore di prospettiva come Lucca oppure andare sul sicuro con Nunez. Ti dà delle garanzie immediate, il club dovrà scegliere assieme all'allenatore cosa sia meglio. Lucca può giocare di meno sicuramente rispetto a Lukaku, Nunez è già un campione affermato ed è più difficile tenere uno fuori così".