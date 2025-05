Ag. Spinazzola: "Conte fenomeno, a Napoli ha lasciato il segno. Non mi stupirei se restasse"

L'agente Davide Lippi ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine dell'evento di presentazione dei 100 candidati per il Golden Boy 2025, il premio annuale che viene consegnato ai migliori giovani calciatori, soffermandosi tra le altre cose anche sul cammino del Napoli e sul suo allenatore.

A proposito di quanto fatto da Conte a Napoli, con lo Scudetto preso al primo anno, dice Lippi junior: "Sfido chiunque a dire che il Napoli fosse favorito. Chi lo dice nasconde bugie o falsità. Grande campionato, Conte ha tenuto uniti i giocatori verso un unico obiettivo: onore al merito, come tutti sanno con lui si lavora tanto e hanno vinto un grande campionato. L'Inter un po' ci ha messo le mani, perché aveva la rosa migliore, ma con tante competizioni alla fine lo Scudetto è stato strameritato dal Napoli".

E poi, soffermandosi anche sul possibile futuro della guida del Napoli, Antonio Conte, prosegue e conclude nelle sue riflessioni Davide Lippi: "Che devo dire, è un fenomeno e c'è poco da dire: quello che pensa ce l'ha nel cuore e nella testa solo lui, nessuno può dirlo. Io ho avuto tanti atleti e familiari che hanno vinto scudetti, ma mai niente di simile o di più bello degli ultimi giorni a Napoli. Credo che abbia lasciato il segno dentro di lui e non mi stupirei se rimanesse, è uno di pancia e di cuore. Solo lui sa tutto, di sicuro questa vittoria e gli ultimi giorni hanno lasciato il segno. Anche a me. E gli allenatori devono credere in quello che c'è da trasmettere".