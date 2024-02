Ag. Thiago Motta: "Futuro? Pensa solo ad oggi e non oltre. E’ consapevole di una cosa”

Il procuratore Dario Canovi è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio, per commentare vari temi

Il procuratore Dario Canovi è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio, per commentare vari temi: "Che idea mi sono fatto del calciomercato di gennaio? Che in Italia ci sia una crisi economica mi sembra acclarato. Grandi club non hanno speso. Il Napoli ha speso grazie alla cessione di Elmas e, soprattutto, contando sulla super cessione di Osimhen”.

Sui tanti soldi spesi dal campionato francese? Si riuscirà a chiudere il gap con il PSG che ha speso pochissimo in questo gennaio?

“Il mercato invernale il PSG non ha fatto acquisti ma in quello estivo lo ha fatto. È chiaro che quando ti trovi contro una nazione, perché il PSG è il Qatar, è tutto più complicato. È difficile combattere l’egemonia del Paris Saint Germain. Detto questo è un campionato importante. Per me adesso la Francia è il nuovo Brasile, visto che sfornano talenti su talenti”.

Sui tanti prestiti.

“I prestiti esistono quando ci sono squadre che hanno una rosa ampissima e hanno necessità di prestare qualche giocatore. In questo caso, poi, i piccoli club ne approfittano. Va detto, però, che è molto complicato che un giocatore in prestito sia felice”.

Sul Bologna?

“Io credo che il Bologna sia una grande squadra. Ha sia il gioco sia la mentalità da grande. Ormai contro le grandi se la gioca non pensando che il fare risultato sarebbe un miracolo. Spesso, poi, hanno vinto o pareggiato. Questo è stato raggiunto tramite il gioco”.

Il futuro di Thiago Motta?

“Non so darvi una risposta. Motta ha grande vitalità ed è pragmatico. Pensa solo ad oggi e non oltre. Lui sa che non ha problemi per il futuro. I risultati che sta ottenendo sono i più sorprendenti. Lo stesso Gasperini ha detto che la più grande rivale è il Bologna. La consacrazione è arrivata tramite il gioco”.