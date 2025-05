Scarlato: "Vi spiego chi è il vero colpevole sul secondo gol del Genoa"

"Il secondo gol contro il Genoa è colpa di Olivera: non si può farsi raggiungere così in una partita che vale lo scudetto". Questo il parere di Gennaro Scarlato, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "C'è rammarico perché ci può stare che una squadra senza motivazioni abbia più libertà nelle giocate, ma il problema è che non si può prendere gol al minuto 84, in ballo c'è lo scudetto, Olivera sbaglia e non Billing, che forse non deve correre a ritroso ma l'errore lo commette l'uruguaiano, così come Di Lorenzo stringe un po' troppo sul primo, sfortunatissimo gol del Parma.

Mi auguro che il livello di attenzione e cazzimma sia massimo sia con il Parma che con il Cagliari, un allenatore in questo caso chiederà concentrazione ai suoi giocatori, un piccolo sacrificio in più per raggiungere un obiettivo che dipende solo dal Napoli. Sarebbe un peccato se questo non avvenisse, i ragazzi dovrebbero guardarsi in faccia e pensare che sono a due gare da uno scudetto straordinario".