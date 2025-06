Improta elogia il colpo De Bruyne: "È un campione. L'età anagrafica non conta"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta: "Quando si parla di un campione come De Bruyne, la carta di identità è relativa. Solo la tenuta agli infortuni può essere un fattore, ma per il resto è un’età dove l’esperienza fa la differenza. È un calciatore molto duttile, Conte può adattarlo anche come difensore centrale aggiunto per avviare la manovra con i suoi lanci e con la sua qualità. Lo vedo meno bene sull’esterno, mentre nelle zone centrali può giocare letteralmente ovunque.

Nell’epoca moderna, la carriera dei calciatori si è allungata molto. In tanti riescono ad arrivare anche a 40 anni in maniera del tutto competitiva. Conta l’età fisica più che quella anagrafica. De Bruyne ha ancora diversi anni ad altissimi livelli davanti, in un campionato come quello italiano può incidere ancora tanto. Lucca? È un bel profilo, l’ho visto all’opera in tante occasioni e mi ha sempre fatto un’ottima impressione. A Udine ha dimostrato di poter valere un grande club. Fisicamente è l’ideale vice Lukaku. Ha stazza e tecnica, con Conte si esalterebbe ed è anche bravo nel gioco aereo. Come vice del belga sarebbe perfetto”.