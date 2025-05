Ahanor in conferenza: "Un'emozione indescrivibile, il gol lo sento mio"

vedi letture

Al termine del match contro il Napoli, il calciatore del Genoa Honest Ahanor è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Ecco le sue parole:

Lo senti tuo questo gol?

"Si"

Sei il futuro del club?

"Spero di ripagare la società ed il mister per la fiducia"

Che sensazioni hai provato?

"È stata un'emozione indescrivibile, da settimane sognavo di fare un gol prima della fine del campionato. Avere la fiducia del mister e dello staff è tanto. Gioco tranquillo come se fossi con gli amici"

Cosa ti aspetti ancora?

"È stata una stagione difficile, per l'infortunio al ginocchio destro. Stare fuori così tanto per un giovane è molto difficile, se lo affronti con la testa giusta però può cambiare tutto. Quando rientri devi sentirti pronto per incidere"

Chi ti sta più vicino?

"Ci teniamo tutti, siamo l'uno con l'altro. Sto con tutti"