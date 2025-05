Spalletti ancora contro ADL: "Ho sofferto dopo lo Scudetto per due motivi"

Luciano Spalletti torna a parlare dopo l'uscita del suo libro in cui aveva dedicato un intero capitolo a De Laurentiis. L'attuale ct della nazionale italiana si confessa oggi in una lunga intervista al 'Corriere della Sera'. L'ex commissario tecnico parla anche della sua esperienza al Napoli, conclusa con uno scudetto nel 2023 ma, a sorpresa, anche con l'amaro in bocca per due motivi che è stesso lui a svelare.

"Ho girato moltissime società, moltissime città, ma non ho mai visto, in molti anni, un popolo che sappia essere così felice e così malinconico come quello napoletano. Io per questo sarò sempre grato al presidente De Laurentiis per avermi fatto fare quella esperienza. Poi è finita male e mi dispiace. Ho sofferto perché dopo lo scudetto il presidente non ha telefonato a nessuno di noi, non ci ha fatto gioire su un pullman scoperto insieme a quel meraviglioso popolo. Io amo Napoli e il Napoli. E ora spero che la città possa essere ancora molte volte felice".