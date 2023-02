"Al Maradona non posso entrare": l'incredibile storia di un tifoso disabile

Questa la denuncia arriva da Antonio Medici, 54enne commercialista e giornalista beneventano

«A Napoli in occasione di Napoli-Arsenal nell’aprile 2019. Ero con mia figlia, mi respinsero e la presi molto male. Poiché c’erano degli avvocati lì in fila, convinsero gli addetti alla sicurezza a farmi entrare purché mi togliessi le stampelle. Così mi sedetti ma senza potermi muovere per tutto il tempo della partita».

"Se hai le stampelle non puoi essere tifoso". Questa la denuncia arriva da Antonio Medici , 54enne commercialista e giornalista beneventano, che ha approntato un piccolo dossier sull’inaccessibilità degli stadi italiani per le persone come lui, costretto a camminare con l’ausilio delle stampelle dopo una brutta malattia. Ecco un estratto della sua intervista ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno

Lei cosa vorrebbe?

"Che gli stadi siano di più luoghi di spettacolo e accoglienza e non di respingimento. Perciò ho fatto un reportage di tutti i regolamenti delle società calcistiche e chiesto loro la possibilità di entrare".

Qualcuna le ha risposto? Il Napoli, ad esempio.

"Pochissime. Il calcio Napoli no, ma so che il regolamento prevede di valutare l’ingresso solo per chi si infortuna dopo aver già acquistato il biglietto. Milan e Inter lasciano valutare agli steward, che però non valutano e non fanno entrare allo stadio".

Cosa significa per lei essere un tifoso?

"Mi piace l’atmosfera trascinante dello stadio. Per me è occasione di condivisione con le mie figlie, una specie di piccola vacanza solo con loro. La prima ha 20 anni e tifa Inter come me però andiamo a vedere anche il Napoli, squadra del cuore della più piccola, che è ancora alle elementari e che al San Siro è venuta con me per la prima volta".