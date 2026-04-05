Alisson: "Dalla strada alla spiaggia, ho giocato ovunque! Modello? Neymar"

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Talento, ambizione e voglia di crescere: Alisson Santos si racconta in un’intervista a Repubblica, tracciando il suo cammino in maglia Napoli tra modelli, sogni e obiettivi personali. Il brasiliano non si sottrae al paragone con Kvaratskhelia, ma mantiene equilibrio: “So che Kvara ha giocato qui e lo ammiro molto, ma sarà il campo a dire se siamo simili. Io devo fare il mio percorso, umano e professionale”.

Le radici familiari hanno inciso, ma la vocazione offensiva nasce da lontano: “Papà era centrocampista, ma il mio modello è Neymar. Mi piace puntare l’uomo e saltarlo, il dribbling mi viene naturale fin da bambino”. Un talento affinato ovunque: “In spiaggia, per strada, nei campi e nel futsal… credo di aver giocato a pallone dappertutto”.

Sotto la guida di Antonio Conte, Alisson punta a crescere ancora, con uno sguardo anche alla nazionale brasiliana: “La Seleção è sempre stata un obiettivo, ora mi sento più vicino. Ma devo lavorare tanto”.