Chivu, l'ex compagno sicuro: "Era il nostro allenatore in campo, porterà lo scudetto all'Inter"

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Mancini ha parlato ai microfoni Sky Sport del match che potrebbe essere decisivo tanto per la lotta scudetto, quanto per quella per un posto in Champions.

Nella domenica di Pasqua prosegue la 31ª giornata di Serie A e stasera alle 20.45 a San Siro si gioca il big match Inter-Roma. Doppio ex della sfida, il brasiliano Amantino Mancini ha parlato ai microfoni Sky Sport del match che potrebbe essere decisivo tanto per la lotta scudetto, quanto per quella per un posto in Champions League.

Mancini ha parlato in particolare dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, suo ex compagno di squadra in giallorosso: "Chivu era il nostro allenatore in campo, gli piaceva parlare, ci dava sempre indicazioni, si vedeva che aveva questa profondità". Sul periodo dei nerazzurri, ha spiegato: "L'Inter arriva da risultati non buoni, ma rimane favorita per la vittoria dello scudetto. Con il suo carattere Chivu, che ci tiene alla concentrazione, penso che riuscirà a portare lo scudetto all'Inter".

Su Lautaro Martinez, rientrante dopo l'infortunio: "Lautaro è un fuoriclasse, il suo rientro è fondamentale per la fiducia della squadra, uno con questo peso e qualità che torna in questa fase finale è un grandissimo rinforzo e aiuterà tantissimo l'Inter".