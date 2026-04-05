Panchina Italia, Conte o Allegri? Orsi: "Prenderei Italiano, o uno di questi due. Serve rischiare"

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l'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi ha detto la sua in merito alla scelta del successore di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia.

Periodo nero per il calcio italiano dopo la mancata qualificazione al Mondiale, per la terza volta consecutiva, da parte della Nazionale. Dagli studi di Sky Sport l'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi ha detto la sua in merito alla scelta del successore di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia: "Queste le sue parole: "Non voglio andare controcorrente. Premesso che Allegri e Conte sono straordinari, con quello che hanno vinto. Ora tutti hanno una loro idea in Italia, ma il minimo denominatore comune nelle varie analisi è quella della necessità di ringiovanire il nostro calcio. Allegri e Conte alleneranno altri 15 anni, ma se dovessi scegliere un ct per la Nazionale, andrei su allenatori come Italiano, Palladino o Grosso. Hanno tirato su giovani, rischiano. Perché se devo rischiare lo faccio con i giovani, anche per l'allenatore. Perché Allegri e Conte dovrebbero rischiare, così come Ancelotti, con la carriera che hanno fatto".

Poi sulla necessità di avere più fantasia in attacco: "Le squadre che giocano meglio sono quelle che hanno qualità, fantasia. Come gli esterni alti, in Italia abbiamo Bernardeschi, Orsolini, Politano, ne abbiamo tanti e dovremmo riscoprirli. Danno spunto, qualità, superiorità numerica. La Bosnia avrà messo cento palloni in area di rigore. 31 dribbling tentati dalla Bosnia? Ecco, si aveva sempre la sensazione che qualcosa potesse succedere. Con due ali che saranno sconosciuti ai più, ma che ci hanno messo in difficoltà, anche ad uno come Dimarco".