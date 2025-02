Altobelli attacca Conte: "Basta nascondersi, è primo e non ha le coppe!"

“Se l’Inter sta fallendo, allora le altre?”. Intervistato da Tuttosport, Alessandro Altobelli, nerazzurro dal 1977 al 1988, con 209 gol segnati in 466 presenze complessive (128 in 317 considerando solo il campionato di Serie A), commenta la situazione del campionato italiano e le polemiche nei confronti dell’Inter: “Stiamo parlando di una squadra che è a soli due punti dal Napoli e dal primo posto. Se oggi critichiamo la squadra di Simone Inzaghi, allora dobbiamo fare lo stesso con Atalanta, Milan, Juventus. Tutti tranne il Napoli che è in vetta”.

Per Spillo gli azzurri di Antonio Conte sono i favoriti alla vittoria dello scudetto: “Fossi in lui non mi nasconderei più. Lo fa per togliersi un peso, indicando le altre, ma è primo e non ha le coppe: normale abbia più possibilità di vincere il campionato rispetto alle concorrenti”.

La chiacchierata torna poi sull’Inter e in particolare sul rendimento delle alternative offensive a disposizione di Inzaghi: “È normale che Taremi non sia titolare, ma deve dimostrare il suo valore quando viene chiamato in causa. Lautaro va a periodi, Thuram meglio. Arnautovic ha comunque segnato con la Fiorentina, Correa è più indietro. Inzaghi? Ha vinto e raggiunto una finale di Champions, poco da dire. Si gioisce e si perde tutti insieme".