Alvino: “Avanti insieme! Decisione saggia di non parlare prima di Napoli-Atalanta”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: "Avanti insieme! Perché non c'è un'altra strada, se non quella di andare avanti tutti insieme. Quando dico tutti insieme, a partire da Antonio Conte, passando per De Laurentiis, la squadra, l'ambiente, chi più ne ha più ne metta. Stiamo qui a contare quelli che amano sul serio il Napoli, quelli che veramente hanno a cuore le sorti del Napoli. E allora quell'avanti insieme è proprio un messaggio che mi permetto di lanciare molto sommessamente a chi sul serio vuole il bene del Napoli, a chi è bravo ad isolarsi dal chiacchiericcio esterno e ad amare sempre e comunque solo la maglia.

Decisione saggia quella di Antonio Conte e della società sportiva Calcio Napoli, non obbligatoriamente in quest'ordine, di parlare dopo Napoli-Atalanta e di far parlare prima il campo sabato alle 20.45, dopodiché sentiremo Antonio Conte. Decisione saggia, decisione opportuna, decisione che va nella direzione della serenità. Anche perché in un momento turbolento, usando un eufemismo dal punto di vista dell'attenzione mediatica negativa sul Napoli, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa sarebbero state lette sicuramente in maniera diversa rispetto al pensiero espresso dallo stesso Antonio Conte. Ne sono sicuro, ci sarebbe stata una narrazione diversa e tossica rispetto ai concetti che Antonio Conte avrebbe espresso in conferenza stampa. Ottima scelta Antonio Conte, ottima scelta Calcio Napoli, ripeto, non necessariamente in quest'ordine. Perché? Perché De Laurentiis e Conte sono un tutt'uno, le scelte le prendono insieme. Le strategie sono comuni, non sono due corpi estranei. E’ un matrimonio perfetto, è un matrimonio che dura alla faccia di chi naturalmente non ama Napoli e i napoletani. E a questi signori rispondo dicendo che non riusciranno a destabilizzare, non riusciranno ad inquinare i pozzi, perché CNF avrebbe detto il grande Principe della risata alias Antonio Curtis Totò: ‘Ccà nisciun è fess’”.