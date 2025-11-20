Ultim'ora Confronto con Conte a Castel Volturno, Sky: la squadra si è guardata negli occhi

vedi letture

Il Napoli continua la preparazione a Castel Volturno in vista della sfida di sabato prossimo contro l'Atalanta, appuntamento alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Oggi al centro tecnico sono rientrati anche gli ultimi nazionali ed è quindi c'è stata l'occasione per un primo confronto tra Antonio Conte e la squadra al completo dopo lo sfogo del tecnico post-Bologna. L'allenatore azzurro domani, in vista del match contro gli orobici, non parlerà in conferenza stampa.

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime: "Oggi c'è stata tra Antonio Conte e la squadra una chiacchierata forse neanche durata pochissimo. La squadra si è guardata negli occhi, è sempre così dopo la sosta, ancor di più ora dopo lo sfogo dell'allenatore a Bologna e coi giorni che si era concesso per starsene a casa".