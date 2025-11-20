Milan, Bartesaghi svela: “Seguo ancora Theo. In Serie A guardo Spinazzola”

Che Theo Hernandez sia l'idolo di Davide Bartesaghi non ci sono dubbi. Il terzino sinistro cresciuto nel Milan ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolineando come segua ancora adesso il francese nonostante giochi in Arabia: "A volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi".