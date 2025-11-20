Conte, non ci sarà la conferenza stampa prima di Napoli-Atalanta
Antonio Conte non parlerà prima di Napoli-Atalanta. Domani vigilia di partita ma il tecnico azzurro non parlerà. Interverrà con le sue dichiarazioni alla stampa solo sabato al termine del match e poi lunedì alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag per la quinta giornata della fase campionato della competizione europea.
Intanto all'orizzonte sette partite prima della Supercoppa per il Napoli. Dopo la sosta si tornerà a fare sul serio con un calendario ingolfato e tanti impegni ravvicinati e con tre competizioni coinvolte. Anche la Coppa Italia. Poi dal 14 dicembre con la semifinale col Milan a Riyad partirà anche la Supercoppa. Ecco il calendario con le prossime partite del Napoli:
NOVEMBRE
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45
DICEMBRE
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
