Napoli-Atalanta, probabili formazioni: Conte riflette su un ballottaggio in attacco

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a riscattarsi dopo tre partite senza vittoria, ultima la pesante sconfitta contro il Bologna che ha fatto discutere per tutta la durata della sosta nazionali. Davanti ci sarà un avversario che pure non vive un bel momento, l'Atalanta, che ha appena cambiato in panchina ed infatti sabato sera al Maradona ci sarà Raffaele Palladino alla guida degli orobici. Questa contro la Dea sarà la prima di una serie di partite cruciali che diranno tanto sul futuro della stagione degli azzurri.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ha perso anche Anguissa, che dovrà affrontare un lungo stop, e inoltre non recupera Gilmour. Nel 4-3-3, c'è il solito Milinkovic-Savic in porta, in difesa sono inamovibili Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, l'ultima maglia dovrebbe essere di Gutierrez visto che Spinazzola è out. L'emergenza a centrocampo verrà fronteggiata arretrando Elmas a mezz'ala insieme a McTominay e Lobotka in cabina di regia, perciò in attacco sulla fascia sinistra ci sarà spazio per uno tra David Neres e Noa Lang; completano il tridente Politano e Hojlund.

Le ultime sull'Atalanta

Raffaele Palladino al debutto è orientato a confermare il 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi, al centro del terzetto difensivo c'è Hien, ai lati Kossonou e uno tra Ahanor e Djimsiti. Nei quattro di centrocampo si posizionano in mezzo Ederson e Pasalic (in pole su De Roon) e sulle corsie Bellanova e Zappacosta. Sulla trequarti si candidano a giocare De Ketelaere e Lookman, mentre è testa a testa tra Scamacca e Krstovic per il ruolo di centravanti.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) sabato 22 novembre ore 20:45

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Gutierrez-Olivera 70-30%, Neres-Lang 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Spinazzola, Anguissa

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Ballottaggi: Ahanor-Djimsiti 55-45%, Pasalic-De Roon 55-45%, Scamacca-Krstovic 55-45%

Indisponibili: Bakker

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net