Zazzaroni: “Conte usa sempre metafore eccessive, vede la sconfitta come la morte”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervenuto al Podcast Numer1, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Conte aveva avvertito i problemi, cercava in qualche modo di uscirne. Il Liverpool ha una rosa superiore per non perdere 3-0 col City? E allora, ci sono momenti di flessione. Ha detto che la squadra non risponde, non reagisce, si è assunto le responsabilità. La squadra non risponde, ha momenti di flessione, infortuni, non corre.

Conte ha capito che non si diverte, il Napoli non si diverte, ha l'ansia di dover fare, il Bologna è in grandissima condizione. Non è questione di doppio impegno, il Bologna ha giocato giovedì a livelli pazzeschi e anche in 10. Tutti dicono che Conte non è capace col doppio impegno, il Napoli è in difficoltà mentale. Conte usa sempre metafore eccessive, vede la sconfitta come la morte. In questo momento capisce di essere in difficoltà”.