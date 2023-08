Alvino: "Fake news con la pala su Kvara, non c'è nessun problema rinnovo!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto tramite il suo account Twitter per parlare della situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto tramite il suo account Twitter per parlare della situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: "Per la serie “fake con la pala” ecco che dopo i “troppi infortuni muscolari”(guarda caso sono tutti disponibili) prende forma il problema rinnovo Kvaratskhelia. Tanto per fare chiarezza è falsa la cifra della sua richiesta, visto che le parti non hanno nemmeno cominciato a parlare, è vero, invece, che c’è disponibilità a discuterne, così come è vero che tra il Napoli e l’entourage di Kvicha non c’è alcun tipo di problema".