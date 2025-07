Ag. Insigne: "Presto l'annuncio sul futuro! Lazio? Ha un bel rapporto con Sarri..."

Ai microfoni di Stile TV è intervenuto Andrea D’Amico, agente di Lorenzo Insigne: “Insigne di nuovo in Italia? Stiamo lavorando, da qui a poco ci sarà un annuncio e tra le ipotesi c’è anche un ritorno in serie A. Valutiamo tutta l’Europa, ma ci sono interessamenti anche da club di serie A. Il ragazzo sta molto bene, arriva allenato, ha l’esperienza giusta, ha 34 anni, ma ormai non ci scandalizziamo più sull’età. Tornare in Italia sarebbe un sogno e una prospettiva, ma credo che potrebbe essere una risorsa per la squadra che lo prenderà oltre che per l’Italia anche perché Gattuso lo conosce benissimo”.

Sulla possibilità di un approdo alla Lazio. “Sarri non ha mai nascosto il suo gradimento il problema della Lazio è legato ai calciatori in scadenza di contratto per cui quando risolveranno questa cosa se ne potrà parlare, ma penso che si arriverà ad una soluzione molto prima”.