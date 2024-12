Alvino: "Juve su Osimhen? Ci copiano da anni, noi siamo il modello e loro la brutta copia"

Nelle ultime ore si parla di Juve su Osimhen, una voce che trova conferme. Ne parla anche Carlo Alvino, giornalista, che ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen alla Juventus non sarebbe un tradimento, sarebbe la conferma di come il Napoli sia un modello da copiare. La Juventus ci copia in tutto da anni, da Quagliarella, passando per Higuain e finendo con Giuntoli. Noi siamo il modello e loro sono la brutta copia".

