Alvino: "Ridimensionamento Napoli? Le altre hanno le pezze al sedere e vengono magnificate..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto al microfono dell'emittente radiofonica: "Il Napoli è accompagnato da una narrazione tossica, col solito discorso del ridimensionamento. Ma ad oggi non ha venduto nessuno e soprattutto non ha il bisogno di farlo. Gli altri hanno le pezze al sedere e devono vendere in un ruolo per comprare in un altro, eppure vengono magnificati".