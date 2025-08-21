Montervino a Sky: “De Bruyne molto sovrappeso, poi l’ha perso in ritiro. Su Lukaku…”

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino: “Ho visto 11 giorni di ritiro pesanti ed estenuanti a Dimaro, con delle corse importanti. Ho visto perdere peso giorno dopo giorno a calciatori come Kevin De Bruyne, come Lukaku, che quest’anno rispetto alla passata stagione si è presentato molto meglio. Sono stati 11 giorni intensi, tanto lavoro tattico ma soprattutto fisico. Il più in sovrappeso era De Bruyne, ma ha perso molto peso”.