Podcast Pacchioni: “L’assenza di Lukaku peserà, ma il Napoli resta nettamente in pole”

Durante l’appuntamento odierno di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, si è parlato dell’attacco del Napoli, con le opzioni Rasmus Hojlund e Artem Dovbyk che sembrano in prima fila. Chi può essere il profilo più adatto per sostituire l’infortunato Lukaku?

Questo il pensiero del giornalista Paolo Pacchioni: “Sai già cosa ti può dare Dovbyk, è un investimento sicuro che non ti garantisce grande guadagno. Hojlund può essere più rischioso, ma può darti di più e per questo penso che i tifosi preferiscano la sua candidatura. L’assenza di Lukaku peserà, ma il Napoli resta nettamente in pole position. Conte è stato il protagonista assoluto e lo sarà anche quest’anno”.