Bernabai: “Hojlund o Dovbyk? Lukaku è unico, ora il Napoli giocherà in modo diverso”
TuttoNapoli.net
Durante l’appuntamento odierno di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, si è parlato dell’attacco del Napoli, con le opzioni Rasmus Hojlund e Artem Dovbyk che sembrano in prima fila. Chi può essere il profilo più adatto per sostituire l’infortunato Lukaku?
Questo il pensiero del giornalista Roberto Bernabai: “Sostituire Lukaku tatticamente non è semplice, non escludo che Conte non possa cambiare qualcosa qualora dovesse avere la rosa al completo. Dovbyk ha fatto il Lukaku alla Roma lo scorso anno e i risultati sono stati modesti, è un attaccante con caratteristiche diverse. Forse Hojlund, ma credo che le caratteristiche di Lukaku siano particolari e credo che il Napoli possa giocare in maniera diversa”.
