Tutto su Hojlund! Rai: Napoli al bivio, il giocatore vuole garanzie sul riscatto da 40mln

Dopo il “no” per Joshua Zirkzee, il Napoli ha un solo obiettivo chiaro per il reparto offensivo: il danese Rasmus Højlund. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, la Roma non intende cedere Artem Dovbyk, tantomeno al Napoli. Altri nomi, come Nico Jackson, stuzzicano l’interesse ma richiedono investimenti molto elevati, mentre Moise Kean resta più una suggestione mediatica che un’opzione concreta. La società azzurra si trova a un bivio: accettare o meno il diktat dell’ex atalantino, che chiede garanzie per il riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro.

Un piccolo indizio arriva anche dai movimenti di mercato: il Napoli ha mollato la pista Andy Diouf subito dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Segno che prima di impegnarsi seriamente su un mediano, il club vuole capire se va fatto un investimento serio per la punta non limitandosi al prestito oneroso. I prossimi giorni saranno decisivi per definire il Napoli del futuro. Højlund resta il primo nome sulla lista, ma ci sono ancora diversi passaggi da superare, con la concorrenza di club come il Bayern Monaco. Solo dopo la conclusione di questa trattativa, il club valuterà eventuali alternative sia in attacco sia a centrocampo. Potrebbe tornare a circolare il nome di Chukwuemeka del Chelsea.