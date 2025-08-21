Podcast

Sostituto Lukaku, Impallomeni fa il nome: “Scamacca ideale per Conte”

Oggi alle 22:00Le Interviste
di Francesco Carbone

Durante l’appuntamento odierno di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, si è parlato dell’attacco del Napoli, con le opzioni Rasmus Hojlund e Artem Dovbyk che sembrano in prima fila. Chi può essere il profilo più adatto per sostituire l’infortunato Lukaku?

Questo il pensiero del giornalista Stefano Impallomeni: “Hojlund si sbatte più di Dovbyk, attacca maggiormente la profondità ed è un giocatore molto bravo. Scamacca secondo me sarebbe invece il giocatore ideale per Conte”.