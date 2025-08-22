Prima pagina

Il Mattino: “Un altro anno da campioni”

Il Mattino: “Un altro anno da campioni”
Oggi alle 00:05Notizie
di Francesco Carbone

“Un altro anno da campioni”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando dell’esordio stagionale del Napoli in Serie A: “Meno 1 al via. Domani il debutto con il Sassuolo. Conte: noi favoriti? Voliamo basso”. Di seguito la prima pagina integrale.