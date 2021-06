Alvino smentisce Gazzetta: "Non è vero che Gattuso voleva parlare dopo Napoli-Verona!"

Nella giornata di ieri La Gazzetta dello Sport ha riportato un'indiscrezione secondo cui Rino Gattuso avrebbe voluto interrompere il silenzio stampa dopo Napoli-Verona per spiegare quanto accaduto. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Gattuso non ha mai chiesto a nessun dirigente della società di poter dire la sua dopo Napoli-Verona, nessuna richiesta ufficiale per interrompere il silenzio stampa.