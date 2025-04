Alvino svela: "Segnatevi questo nome, è un 2004 e il Napoli lo vuole! Somiglia ad Anguissa..."

Carlo Alvino, intervenuto nel corso della trasmissione Porompomperoperò su Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato un nome nuovo in orbita Napoli per il prossimo mercato: si tratta di Gustavo Sá, centrocampista classe 2004 attualmente in forza al Famalicão. "Segnatevi questo nome - ha detto Alvino - perché il Napoli ha ripreso a guardare con attenzione ai giovani di prospettiva, e Sá è uno di questi. Ha 20 anni, ha fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili del Portogallo ed è cresciuto nel vivaio del Porto, anche se ora gioca da protagonista al Famalicao.

Si parla di un centrocampista centrale completo, alto un metro e novanta, dotato di buona struttura fisica e in grado di adattarsi anche al ruolo di mezz’ala. È il classico talento che prendi, fai crescere e poi ti ritrovi un potenziale titolare in casa - ha aggiunto Alvino -. Per caratteristiche può essere considerato una sorta di alternativa ad Anguissa".