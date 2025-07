Amoruso attacca De Laurentiis: "Tratta il Bari come la squadra C del Napoli, serve rispetto!"

Lorenzo Amoruso, ex calciatore del Bari, ai microfoni di Sportitalia ha criticato duramente la gestione del club biancorosso da parte di Luigi De Laurentiis. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sento spessissimo tifosi e amici giù di Bari e c’è un’aria davvero brutta. C’è sfiducia perché l’anno scorso il Bari si è salvato praticamente nello spareggio. Se è la squadra B del Napoli? Forse anche la squadra C del Napoli (ride, ndr). Cioè, se un presidente va in conferenza stampa e dice che del Bari gli frega il giusto, credo che ci sia poco da dire.

È stata esplicita quell’intervista fatta in televisione. De Laurentiis fondamentalmente ha chiamato il Bari squadra B, gli investimenti qui non ce ne sono mai stati. Sono tutti giocatori in prestito, di proprietà credo ne abbia cinque o sei, non di più. Così puoi puntare a fare un qualcosa di importante. Credo che la città meriti il massimo rispetto, perché poi le prerogative erano altre quando il Bari è stato comprato, o regalato in questo caso. Però come da bambini ‘Il pallone è mio e decido io come giocare’, lui è il proprietario del Bari e fa quello che vuole. Però poi non si deve lamentare se ci sono contestazioni. Quest’anno purtroppo l’aria sembra abbastanza pesantuccia, penso che la gente difficilmente tornerà allo stadio”.