Podcast Ordine: "Il Napoli ha utilizzato bene il tempo a disposizione, il Milan deve pazientare"

Ospite di Tmw Radio, durante 'Calciomercato e Ritiri', è stato il giornalista Franco Ordine.

Questo Milan è in ritardo sul mercato?

"Credo che in questa settimana qualcosa di concreto arriverà, anche in uscita. Pobega al Bologna è già fatto per 8 mln, mi pare stia per partire anche Emerson Royal, poi Jashari e il difensore del Brighton potrebbero chiudersi ora. E' evidente che non si possa volere tutto subito, ma è così per molte squadre di Serie A. Piuttosto mi sembra di capire che si debba vedere come sarà completata la squadra".

E' un nome che affascina Vlahovic?

"Ha convinto a Firenze, non alla Juve nell'ultimo periodo. Si diceva che fosse Allegri il colpevole della mancata valorizzazione, ma prima Motta e poi Tudor non hanno migliorato la situazione. Tre allenatori che arrivano allo stesso punto con lui vuol dire che c'è qualche problema. Non credo sia solo colpa degli allenatori".

Il Napoli invece va avanti senza problemi:

"Se tu nel giro di pochi mesi, tra gennaio e luglio vendi per 150 mln, hai disponibilità che nessuno ha. Se nel frattempo poi vinci lo Scudetto e hai già bene chiaro il progetto sportivo, vuol dire che hai utilizzato bene il tempo a disposizione. Il Milan era partito veloce con Modric, poi con Ricci, ora si è un po' fermato perché se vuoi centrare certi obiettivi devi pazientare".

Paratici poteva essere un obiettivo del Milan invece di Tare?

"Se il Milan già oggi viene accusato di essere in ritardo, figuriamoci se avesse aspettato Paratici al 21 luglio. E che allenatore avrebbe trovato libero su piazza? Non Allegri, i cui rapporti non sono idilliaci...".

Come valuta il ritorno di Allegri a Milanello?

"L'ho trovato molto determinato, entusiasta di questa occasione, vuole liquidare i conti con l'ultima esperienza juventina. E l'hotrovato molto sorpreso dalla qualità tecnica della rosa del Milan".

Quale squadra le piace finora?

"L'operazione Lookman all'Inter, se va in porto, permetterà di raggiungere il Napoli e forse di superarlo".