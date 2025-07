Da Bologna: “Ndoye non sta spingendo per andare via, è aperto ad ogni ipotesi per un motivo"

Luca Pincherle, giornalista dell'emittente bolognese ETV, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Ndoye? C’è stata un prima offerta del Nottingham Forest, ritenuta molto bassa dal Bologna che, però, si aspetta un rilancio del Nottingham. Ndoye è aperto ad ogni ipotesi, visto che c’è il Mondiale. Ndoye, a differenza di Beukema, non sta spingendo per andare via. L’entrata di Bernardeschi non è legata alla cessione di Ndoye. Il Bologna, viste le tante gare che dovrà disputare, ha bisogno di allargare la propria rosa”.

