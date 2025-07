Lucca sincero: “Ecco in cosa devo migliorare e le mie caratteristiche”

Quale caratteristica senti di dover migliorare? Conte ti ha già chiesto un lavoro particolare per sostituire Lukaku? Interrogativi posti a Lorenzo Lucca, nuovo attaccante del Napoli, presentato oggi in conferenza stampa. Così ha risposto l'ex Udinese: "Sono migliorato sotto tanti punti di vista all'Udinese, mi sento migliorato anno dopo anno, ma posso migliorare ancora di più nel lavoro con i compagni, giocare più con loro, prima pensavo al gol, gol, gol ma non fa bene a me e neanche alla squadra, devo essere concentrato ed aiutare i compagni con tutta la qualità che abbiamo mi metteranno nelle condizioni migliori. Con Conte non abbiamo ancora parlato, mi ha dato alcuni consigli sullo stare davanti al difensore quando la palla va sull'esterno, pure Lukaku mi ha dato consigli e lo apprezzo molto, essere qui è una grande emozione".

Quali sono le tue caratteristiche? Ti piace più andare verso il pallone o in profondità?

"Penso di essere un giocatore atipico, penso di saper fare entrambe le cose, devo migliorare nel gioco con i compagni, ma posso giocare al piede e posso andare in profondità, devo solo restare concentrato ed allenarmi forte".

12 gol e 3 assist. Lo step può essere aumentare gli assist come Lukaku? Colpo di testa la tua specialità?

"Sì, gli assist fanno parte del lavoro con i compagni, devo giocare meglio lì, migliorarmi, poi il colpo di testa è una mia caratteristica, ma non solo quello perché l'anno scorso ho fatto metà gol di testa e metà con i piedi. Devo lavorare e fermarmi anche dopo per provare ed esercitarmi".