Podcast Montervino: "A livello tattico può essere più importante Lucca di Lang"

Per parlare di Napoli a Tmw Radio, durante 'Calciomercato e Ritiri', è intervenuto l'ex calciatore Francesco Montervino.

Tolto De Bruyne, quale l'acquisto più importante finora?

"Lang ha destato tante sorprese, un giocatore che dice che è uno che gioca per far piacere alla gente fa capire che ha consapevolezza nei propri mezzi. Ha gamba e dribbling, qualcosa che è mancato dopo Kvaratskhelia. Dopo De Bruyne è quello più importante, come Lucca, che è chiamato a fare uno step di crescita ulteriore. A livello tattico può essere più importante uno come Lucca piuttosto che Lang".

Lang e Lucca, due caratteri 'difficili'. E Conte dovrà fare tanto con loro:

"Non sarei così convinto che farà un lavoro sul carattere di questi due ragazzi. Dal momento in cui accettano il Napoli, sanno a cosa vanno incontro. C'è uno spirito poi di grande serenità e sacrificio ora in ritiro, si parla poco e si pedala. Credo che se tutto il gruppo mantiene quest'etica del lavoro, tutti si allineano in maniera semplice".

Lucca potrà far rifiatare di più Lukaku?

"Il Napoli non avrebbe speso certe cifre se non sapesse che Lucca può essere il futuro. E' sicuramente il sostituto di Lukaku e durante l'anno ci sarà questo passaggio di consegne. Lukaku però lo vedo più tirato, in forma".

In difesa arriva Beukema:

"E' forte, per personalità mi ha colpito. Voglio vederlo nelle prime amichevoli. Sarà un Napoli che avrà più il pallino del gioco e con i centrali avrà più metri da coprire dietro".

Chiesa sarebbe un'operazione giusta?

"Sarebbe un'operazione perfetta per costi, duttilità tattica. Sa giocare a sinistra e a destra, ti garantisce più copertura di metri e sappiamo quanto sacrificio chiede agli esterni Conte. Lookman? Lui ti garantisce 15 gol e quindi preferirei l'atalantino. ma sotto l'aspetto tattico è meglio Chiesa".

Quale altra squadra le piace per come si sta muovendo sul mercato?

"Sono incuriosito dal Milan di Allegri. Così come Conte, Allegri credo dia un valore aggiunto. Speravo di vedere alla Roma Rios, che credo sia sfumato, perché lui con Wesley mi incuriosiscono canto. Rios poteva essere l'Ederson dell'Atalanta".