Auriemma: "Lookman-Napoli? Occasione persa a gennaio, tempi stretti non consentirono uno scambio"

vedi letture

Nel corso di 'A Tutto Napoli Speciale Dimaro' su Tele A, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma: "Quanto c'è di vero dell'interesse del Napoli per Lookman? Non sta a me dirlo, perché non sono nel vivo delle trattativa. Di sicuro la grande occasione di prendere Lookman l'abbiamo persa a gennaio. Perché si era arrivati al punto in cui l'Atalanta si era convinta ad effettuare questo scambio con con Raspadori. Perché Lookman in quel periodo non giocava all'Atalanta, serviva un calciatore subito perché era impegnata in Champions. Non giocava perché era infortunato in quel periodo, infatti riprese a giocare dopo quattro-cinque partite dalla chiusura del mercato. Solo che i tempi stretti, perché parliamo nell'ultimo giorno del mercato invernale, non consentirono questo scambio che si stava provando a mettere in piedi.

Oggi secondo me è più complicato per due ragioni. Innanzitutto Lookman ha espresso la propria volontà di andare all'Inter, che gli offrirebbe meno soldi di quanto il Napoli gli ha prospettato. L'Inter 4 milioni e il Napoli 5 milioni all'anno. In più, secondo il ragionamento sugli esterni che devono coprire, nel Napoli le coppie di esterni alti sono ad oggi Neres e Politano, con Lang e poi chi non lo sappiamo. Ma tra Lookman e Ndoye all'interno di questo gioco del 4-2-3-1 dico che Ndoye diventa fondamentale, perché ti fa a sinistra quello che Politano fa a destra, mentre Neres e Lang sono due calciatori che eh prediligono maggiormente la fase offensiva. Lookman equivale a Lang, cioè non ha una grande capacità, anche se Gasperini comunque eh gliel'ha inculcata, di coprire gli spazi in arretramento. Però se il Napoli dovesse prenderlo, sarebbe veramente un grandissimo colpo".