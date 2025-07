Anellucci dubbioso su Sterling: "Credo che il vero nome per l'attacco non sia ancora venuto fuori"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Fabio Miretti, che sembra essere vicino a vestire la maglia del Napoli, si integrerebbe bene nel progetto tecnico di Antonio Conte?

“Credo che chiunque abbia voglia di imparare, crescere e svilupparsi possa stare bene con Conte. Chiaro, però, che deve avere la possibilità di giocare e mettersi in mostra, altrimenti è tempo perso. Lo prenderei solo a patto di garantirgli spazio. Parliamo di un giocatore che è cresciuto con la Juventus, è andato anche in prestito ma non ha giocato tantissimo. Secondo me è un buon elemento, su cui si può anche costruire qualcosa.”

In questo Napoli, con cinque centrocampisti già in rosa, troverebbe spazio subito Miretti?

“Adesso no. Credo che potrebbe far parte delle rotazioni, che piacciono tanto a tutti gli allenatori importanti, soprattutto a quelli che devono gestire tante competizioni.”

Ieri il Napoli ha ufficializzato il prestito di Cyril Ngonge al Torino. Secondo lei meritava più spazio in azzurro?

“Ha avuto delle occasioni, ma probabilmente non era il momento giusto. Forse non ha reso quando gli sono state date le possibilità. Voglio dire: per fare un salto di qualità, ci vuole ben altro. Ha fatto bene il Napoli a liberarsene, almeno temporaneamente.”

Restando in casa Napoli, il club deve intervenire ancora sull’esterno d’attacco. Nelle ultime ore è circolato il nome di Sterling. Lei ci crede?

“No. Per me i costi sono troppo alti, sia per quanto riguarda il cartellino che lo stipendio. Ho sempre delle riserve quando arrivano giocatori dall’Inghilterra. A parte la follia del Manchester United di lasciar partire McTominay in quel modo, le altre situazioni mi sembrano molto pompate. Gli agenti fanno bene il loro lavoro, ma spesso queste operazioni sono spinte anche da qualche amico nella stampa. Mi sembra che guadagni quanto un paio di giocatori del Napoli messi insieme. Credo sia molto, molto difficile per la Serie A sostenere quei costi.”

Quindi ritiene che il Napoli stia lavorando su un altro nome?

“Esatto, e che ancora non è uscito. Credo che il Napoli sia su qualcuno, ma che il vero nome non sia ancora venuto fuori.”