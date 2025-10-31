Anguissa salta la Coppa d'Africa? Mpasinkatu: “Verrebbe linciato! Non può rifiutare”

Nei giorni scorsi è emersa la possibilità che Frank Zambo Anguissa, già autore di quattro gol in stagione e nominato Mvp in cinque delle nove partite di Serie A giocate, possa saltare la Coppa d’Africa. Per Conte il centrocampista è un elemento fondamentale, ma la sua partecipazione al torneo continentale tra dicembre e gennaio non è ancora certa.

Il direttore sportivo ed esperto di calcio africano, Malu Mpasinkatu, si è espresso a Sportitalia sul tema: “Queste sono cose all’italiana. In Camerun se Anguissa dovesse per qualche motivo rinunciare alla chiamata per la Coppa d’Africa verrebbe linciato, mediaticamente parlando. Ci possono essere accordi tra le società e la federazione sull'utilizzo del giocatore o per farlo tornare il prima possibile, ma che Anguissa salti la competizione è totalmente da escludere”.