Spalletti-Juve, Iannicelli: "Revoca della cittadinanza onoraria, diamola a ADL!"
"Dopo il "tradimento" con la Juventus revocare la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti ed assegnarla al Presidente Aurelio De Laurentiis".
Peppe Iannicelli, giornalista, ha commentato la scelta di Spalletti di andare alla Juve e ha lanciato una proposta sul suo sito Giornaleria: "Un altro idolo finisce in frantumi. Luciano Spalletti, come o forse peggio, di Sarri: da condottieri senza macchia e senza paura a mercenari di ventura al soldo della nemica più acerrima.
I napoletani dovrebbero scegliere con maggior lungimiranza i propri idoli. Di certo le cittadinanze onorarie dovrebbero esser maggiormente ponderate e nel caso di gioco di squadra assegnate a tutti a cominciare dal Presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe esser insignito del tiolo in luogo dell'ex allenatore. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha dimostrato fedeltà e leale attaccamento a Napoli. Merita questo onore della cittadinanza onoraria prima e più di tutti".
