Restyling Maradona, cons. Simeone: "Da anni chiediamo impegno regionale"

Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici, con una nota stampa ufficiale dichiara: "Accogliamo con favore le dichiarazioni dell’on. Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Campania, sulla volontà di promuovere un tavolo tecnico permanente per il futuro dello stadio Diego Armando Maradona. È positivo che anche il centrodestra riconosca finalmente la necessità di uno stadio moderno, sicuro e all’altezza della storia e della passione della città di Napoli.

Tuttavia, non possiamo non sottolineare che questa presa di posizione arriva con grande ritardo. Da anni solleviamo il tema della riqualificazione dell’impianto, proponendo soluzioni concrete e chiedendo un impegno serio da parte delle istituzioni regionali. Il Maradona non è solo calcio, ma simbolo identitario, volano economico e attrattore turistico: serviva una visione strategica già da tempo.

Ci auguriamo che questa apertura non sia solo una mossa elettorale, ma l’inizio di un percorso condiviso e trasparente, che metta al centro gli interessi della città, dei tifosi e della squadra. Napoli non può più aspettare".