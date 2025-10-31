Spalletti-Juve, Varriale: "Conte numero uno, ricordate cosa disse a Dimaro?"

vedi letture

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto a Tele A commentando la conferenza di Spalletti come nuovo allenatore della Juve: "Io ho una grande ammirazione per Spalletti e tutti i tifosi del Napoli dovrebbero avere per lui gratitudine. Io però credo che tutti i protagonisti del calcio farebbero bene a essere in linea con il calcio di oggi. Il calcio romantico piace a tutti ma non c'è più e allora questi allenatori che fanno dichiarazioni di amore eterno così come i calciatori che baciano la maglia rasentano il ridicolo.

Per me il numero uno in assoluto resta Conte perché è arrivato e quando a Dimaro i tifosi in piazza volevano saltasse al coro sulla Juventus, lui si è fermato subito perché ha detto di avere un dna juventino. I professionisti del calcio moderno fanno così. Sarri e Spalletti, che ho amato e che trovo capaci come allenatori, hanno fatto un passo falso".