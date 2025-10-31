Juventus, Spalletti si difende: “Napoli e basta? Intendevo solo per quella stagione…”

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha parlato anche delle polemiche che hanno accompagnato il suo passaggio in bianconero, soprattutto alla luce della sua esperienza al Napoli e delle sue dichiarazioni: "Io ho lasciato qualcosa in tutte le città che ho lasciato. A Napoli è venuto qualcosa di superiore perché abbiamo portato a casa uno Scudetto bellissimo. Io ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto.

Oggi ho fatto le analisi e ho dato l'altro braccio perché non volevo che si toccasse nulla. Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore. Dopo Napoli ho detto che dopo quella stagione non avrei voluto mettere un'altra tuta, ma valeva solo per quella stagione: sono un allenatore. Io ho avuto rispetto per quella opzione e per il Napoli città. Dopo quella stagione io dovevo andare a fare altre esperienze e lavorare in altre società. Poi chi prende queste cose per attaccarmi sta usando questo per cambiare la realtà".