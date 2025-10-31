Tatuatore Spalletti: "Non mi sento tradito. Vi racconto come nacque l'idea..."

Valentino Russo, il tatuatore di Spalletti, ha parlato a Tmw raccontando come nacque quel tatuaggio sul braccio sinistro e non solo: "È semplice. Mi chiamò il mio amico Di Lorenzo e mi disse che mister Spalletti voleva farsi lo stesso tatuaggio che avevo appena fatto a lui, quello con lo scudetto del Napoli per capirci. Li per li mi sembrò strano, era il suo primo tattoo. lo tifo Napoli, capisci? Fu chiaramente una bella emozione, una di quelle che ti fanno tremare un po' la mano

Non mi sento tradito, lo rifarei ancora e ancora. Spalletti ha fatto la storia a Napoli. Quello scudetto è stato un sogno e quel tatuaggio ne è il simbolo. Ma ora lui è stato chiamato a fare il suo lavoro, allenare, in un'altra squadra, ed è giusto così. Gli auguro in bocca al lupo per la stagione, anche se, ovviamente, io spero che vinca il Napoli e non la Juventus".