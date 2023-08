Antognoni è sicuro: "Quest'anno il Napoli non farà il vuoto, c'è la Juve in pole"

Parola di Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha analizzato così l’avvio di campionato.

“Mi ha sorpreso la Juve che non ha cambiato modulo ma ha inserito qualche giovane. E vedo Chiesa e Vlahovic pronti a un ritorno al 100%. Senza coppe, la Juve tornerà in pole. Sarà un campionato più equilibrato, di sicuro il Napoli non farà il vuoto”. Parola di Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha analizzato così l’avvio di campionato.

Nel corso dell’intervista, Antognoni ha parlato anche delle ambizioni della Fiorentina e di Arthur, centrocampista da poco approdato in viola e in cerca di rilancio: “Aspetterei un po’ a dirlo, perché Firenze decolla subito, poi subisce le delusioni. Ma la Viola se vuole fare il salto, deve vincere qualcosa dopo due finali perse. E salire di classifica in campionato. Comunque dei nuovi ha giocato, e bene, Arthur. Il regista che mancava, ma anche per lui aspettiamo conferme”.