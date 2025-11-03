Arbitraggi? Conte punge di nuovo Marotta: "Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto. Avete visto?"

vedi letture

Gli arbitraggi europei le sembrano superiori a quelli della Serie A? Questa è una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto, è successo di tutto e di più e quindi non parliamo degli arbitri altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione.

Ripeto, dispiace perché vedi a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo... io parlo di realtà, lasciamoli tranquilli sperando facciano attenzione, io non capisco quando c'è un monitor lì perché non venga richiamato al monitor e se viene richiamato non deve significare che c'è assolutamente un errore e l'arbitro deve sentirsi obbligato a cambiare. L'arbitro può anche aver visto giusto! Se lo chiami dici ci sarà un errore, in alcune situazioni avevano invece deciso bene. Facciamo attenzione, la situazione è molto debole, siamo collaborativi ma nel modo giusto non come in passato".