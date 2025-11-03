Conte esalta Elmas: "Impatto incredibile, ci allarga la rosa e può fare 5 ruoli"

Parole d'elogio per Eljif Elmas. Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, ha esaltato il jolly macedone: "Nell'ultima gara Elmas ha avuto un impatto veramente incredibile, è un giocatore... sono contento perché rende più ampia la rosa di titolari e con una stagione così lunga è importante e lui con le prestazioni, ma anche Gutierrez, dimostra che stiamo ampliando la rosa e questa è la notizia positiva che mi porto da Como. Gilmour? Ieri defaticante, non sono affaticamenti ma problemi di infiammazione a livello di pube e si faranno le corrette valutazioni. Se ci saranno bene altrimenti troveremo le soluzioni, non stiamo qui a piangere".

Elmas può essere anche un nuovo De Bruyne nel suo scacchiere?

"Ha caratteristiche diverse, può fare tutti i tre ruoli a centrocampo e sull'esterno, a destra e sinistra. Non c'è da inventarsi niente, lasciamo stare. Con i 4 centrocampisti vi lamentavate, ora devo mettere Elmas lì (ride, ndr), dai...".