Conte esalta Elmas: "Impatto incredibile, ci allarga la rosa e può fare 5 ruoli"

Conte esalta Elmas: "Impatto incredibile, ci allarga la rosa e può fare 5 ruoli"
Oggi alle 18:30Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Parole d'elogio per Eljif Elmas. Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, ha esaltato il jolly macedone: "Nell'ultima gara Elmas ha avuto un impatto veramente incredibile, è un giocatore... sono contento perché rende più ampia la rosa di titolari e con una stagione così lunga è importante e lui con le prestazioni, ma anche Gutierrez, dimostra che stiamo ampliando la rosa e questa è la notizia positiva che mi porto da Como. Gilmour? Ieri defaticante, non sono affaticamenti ma problemi di infiammazione a livello di pube e si faranno le corrette valutazioni. Se ci saranno bene altrimenti troveremo le soluzioni, non stiamo qui a piangere". 

Elmas può essere anche un nuovo De Bruyne nel suo scacchiere?
"Ha caratteristiche diverse, può fare tutti i tre ruoli a centrocampo e sull'esterno, a destra e sinistra. Non c'è da inventarsi niente, lasciamo stare. Con i 4 centrocampisti vi lamentavate, ora devo mettere Elmas lì (ride, ndr), dai...".