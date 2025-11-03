Podcast De Paola: "Non mi è dispiaciuta la prova del Napoli: il Como non è una provinciale!"

Il direttore Paolo De Paola, intervenuto a TMW Radio, ha parlato dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che segnali lancia il Como dopo il pareggio del Maradona?

"Noi in Italia stiamo assistendo ad un esperimento che sovverte alcuni dictat. Non sempre bisogna rincorrere il grande giocatore, ma lo si può anche creare in casa. Se sai scegliere dei giocatori e sai dargli dei dettami tecnici ottieni una squadra che sa giocare a calcio. Ho visto dei giocatori eccezionali a Napoli, capaci di imporre al Maradona una capacità di gioco difficile da vedere. Il Como è una speranza che si basa sulla scelta tecnica, che può ancora fare la differenza".

Conte è nervoso solo per gli infortuni?

"A me è piaciuto Conte, perché ha reso merito agli avversari. Poi ricerca sempre alibi e impulsi alla squadra, ma ha fatto bene a ribadire come il Como non sia inquadrabile come una provinciale. Detto questo il Napoli non mi è dispiaciuto, anche perche ha replicato con il possesso palla in zona alta e non c'è stata una grande differenza di approccio tra le due squadre".

Spalletti quando è arrivato alla Juventus ha subito pronunciato la parola scudetto. È sulla strada giusta?

"Sprono Spalletti a non tornare indietro sulle sue dichiarazioni, perché quella frase aiuta a capire dove deve stare la Juventus. In una sola giornata la squadra si è ritrovata a meno quattro dalla vetta. A questo punto tutti i giochi sono apertissimi e i bianconeri contro la Cremonese hanno già mostrato un approccio diverso. lo credo che gli otto mesi di contratto pongano Spalletti di fronte ad una situazione di minorità rispetto ai giocatori e questo gli impone di convincere i calciatori con le sue idee. Quella di Koopmeiners difensore centrale per esempio è già una prima innovazione. Mi aspetto poi che i vari Cambiaso, Gatti e Vlahovic possano migliorare, dato che devono imparare di più a seguire i propri allenatori".

L'Inter nel frattempo vince al fotofinish con il Verona.

"All'Inter è andata bene. Hanno sofferto molto contro il Verona, che non solo aveva pareggiato con un grande gol, ma che ha soprattutto dato filo da torcere dal punto di vista fisico. L'Inter ha trovato difficolta nella ricerca della verticalità, aspetto invece centrale nel gioco di Chivu. Nel momento in cui sono entrati in campo i titolari veri poi la squadra si è svegliata, ma restano alcune perplessità".