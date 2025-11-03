Allarme infortuni, Repubblica: "Allenamenti forse troppo pesanti col doppio impegno"

vedi letture

Presentati come affaticamenti muscolari limitano ancora la disponibilità e le scelte di formazione. Sull'edizione odierna di Repubblica si analizzano i tanti infortuni di casa Napoli: "C’è sempre qualcuno che si ferma. Si è perso il conto degli assenti per infortunio, se accade anche in altre squadre, il Napoli guida la classifica degli indisponibili. Sventure trascurate benchè frequenti, indefinite le cause.

Inutile ogni processo adesso, è un’analisi senza colpevoli, chiaro. Possibili solo delle ipotesi. Per affrontare una stagione più ricca di impegni, sono stati forse appesantiti gli allenamenti. Come mettere più benzina per un viaggio in auto più lungo. Ma il tema è stato sempre sottovalutato. E con scudetto e Champions si è sempre parlato d’altro. Se la fortuna vede male, prima o poi metterà gli occhiali.