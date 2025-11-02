Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per il risultato, ma la cosa peggiore è l'infortunio di Dybala"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Milan persa 1-0 e valevole per la 10ª giornata di Serie A.

Cosa non è andato negli ultimi metri?

"Faccio fatica a cercare cosa non sia andato, sono tante la cose che sono andate. Abbiamo creato tanto, questa è la strada che vogliamo percorrere. Quando esci da partite così sei rammaricato per il risultato, ma anche fiducioso per fare punti giocando così".

Vi è mancato il salto di qualità?

"Il salto di qualità l'abbiamo fatto dal punto di vista delle conclusioni. Primo tempo di personalità sul loro campo, poi abbiamo sofferto dopo il gol e poi siamo ripartiti. Siamo molto dispiaciuto per il risultato, quando fai questo tipo di partite e perdi sei rammaricato. Capita di sbagliare i rigori e i gol, ma ci sono tante partite nei 90 minuti e noi le abbiamo interpretate bene sempre".

Come sta Dybala?

"La cosa peggiore è l'infortunio in quella circostanza, al di là del rigore sbagliato. Sicuramente recupererà dopo la sosta, dispiace perché Dybala stava facendo partite veramente da grande giocatore".

Cosa vi manca per il salto di qualità?

"Dobbiamo alzare alcune cose che sono determinanti, la squadra ha spirito e gioca bene in più situazioni. Pesano i rigori sbagliati e inoltre, in alcuni arrembaggi, le squadre avversarie riescono a tirare fuori l'episodio mentre a noi questo ci manca".

Un ricordo di Galeone?

"Ci pensavo oggi. Mi ricordo una partita a Pisa per raggiungere la promozione: io nel finale ho fatto 3/4 passaggi indietro al portiere e lui mi ha detto alla fine che noi non ricorrevamo a questi mezzucci. Insegnamento importante, che ricordo ancora bene".